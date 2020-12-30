2020/12/30 | 23:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، عن استقطاعات رواتب الموظفين في موازنة 2021، فيما حذر من تأثيرها على حركة السوق والطقاع الخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوجر يكشف استقطاعات الرواتب في الموازنة.. ويحذر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوجر يكشف استقطاعات الرواتب في الموازنة.. ويحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).