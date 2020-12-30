2020/12/30 | 23:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت مدينة السليمانية، اليوم الاربعاء، ذكرى مرور عام على رحيل الفنان البارز آسو عمر سوارة.

وكان الموت قد غيب الفنان آسو عمر سوارة العام المنصرم 2019 بتأريخ اليوم الموافق 21/30، بعد تدهور صحته في مدينة السليمانية.

الاستذكار جاء بزيارة قبر الراحل من قبل اهله وذوبه وجمع من الفنانين والادباء والمثقفين ومحبي الراحل.

والفنان الراحل من مواليد 1963، وهو احد الفنانين المعروفين والبارزين في مجال السينما والدراما الكوردية وعمل لفترة ايضا في تقديم البرامج التلفزيونية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. السليمانية تحيي ذكرى رحيل الفنان آسو عمر سواره) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. السليمانية تحيي ذكرى رحيل الفنان آسو عمر سواره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).