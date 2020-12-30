هاكرز التاريخ - حسن مدن

2020/12/30 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لو افترضنا أن تاريخ البشرية كله، بكل ما فيه من معلومات ووقائع وحروب وثورات واتفاقات، كان محفوظاً على أشرطة كمبيوتر، وأن مجموعة من «الهاكرز» استطاعت الوصول إلى هذه الأشرطة والعبث بها، وتغيير ما هو محفوظ عليها، كيف سيكون حال التاريخ بعد ذاك؟ أو إلى أي مدى نستطيع التيقن من أن التاريخ هو حقاً سجل صادق لما جرى؟هذه الفرضية ليست من بنات أفكارنا، وإنما هي فكرة بلغتها مخيلة مؤلف رواية: «بث حي من الجلجل ......





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