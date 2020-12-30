بين حرق ورصاص ومشاكل عائلية.. إجمالية سنوية لحالات الانتحار في محافظة واحدة

2020/12/30 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سجلت محافظة ذي قار، 73 حالة انتحار في عموم المحافظة خلال العام الجاري 2020.

وقال مكتب حقوق الإنسان في ذي قار لـ"ناس"، اليوم (30 كانون الأول 2020)، أن "المحافظة سجلت 73 حالة انتحار في عموم المحافظة، كان آخرها منتسب في الجيش العراقي انتحر يوم 27 من الشهر الجاري"، مشيراً إلى أن "حالات الانتحار توزعت بين 40 حالة للذكور، و33 حالة للاناث، واغلب المنتحرين هم من فئة الشباب".

وأضاف، أن "المحافظة سجلت ارتفاعاً بنسبة الانتحار تقدر بـ23% عن العام الماضي الذي أُختتم بتسجيل 59 حالة انتحار".

وتابع، أن "وسائل الانتحار اختلفت، لكن أبرزها إطلاق النار والحرق، ولأسباب متعددة تصدرتها الخلافات العائلية والمشاكل النفسية وصعوبة المعيشة".

من جانبه أكد مصدر في قيادة شرطة ذي قار، لـ"ناس"، "تسجيل محاول انتحار فاشلة لفتاة من مواليد 1995 عن طريق شرب مادة النفط داخل حمام منزلها، وتم إنقاذها ونقلها للمستشفى، ووتلقى حالياً العلاج بعد استقرار حالتها".

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