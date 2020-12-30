تعليق جديد من الأمم المتحدة حول عفو ترامب عن عناصر تورطوا بقتل عراقيين

2020/12/30 | 23:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن العفو الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عن عناصر سابقين في شركة بلاك ووتر الذين أدينوا بارتكاب مجزرة في بغداد عام 2007، “ينتهك القانون الدولي”. ودان فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة، الإجراء ووصف قرار ترامب بالعفو عن الرجال الأربعة بأنه “إهانة للعدالة ولذكرى القتلى”. وقالت […]

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