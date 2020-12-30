مرتفع جوي يسيطر على اجواء العراق ويمنع وصول الاخاديد الباردة

2020/12/30 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات حالة الطقس، الاربعاء، الى وجود مرتفع جوي يمنع وصول الاخاديد الباردة الى البلاد، ويساهم باضعاف الحالات الماطرة في الفترة المقبلة.

وقال الراصد الجوي، واثق السلامي، في منشور له على فيسبوك، اليوم (30 كانون الاول 2020)، ان "مرتفع جوي يقبع فوق اجواء العراق ويسبب غلق المنطقة بوجه الاخاديد الباردة وبالتالي ضعف الحالات الماطرة او انعدامها خلال الفترة المقبلة".

وبشأن الحالة الجوية ليوم غد الخميس، اشار السلامي الى انه يستمر تأثر العراق بالمرتفع الجوي والطقس في المناطق كافة سيكون صحوا على الاغلب ثم تظهر بعض السحب في مناطق جنوب غرب البلاد تتقدم تدريجيا نحو بادية النجف والسماوة والاجزاء الغربية بعد الظهر ".

واضاف ان درجات الحرارة ترتفع عما كانت عليه اليوم لتسجل :

دهوك 12

الموصل 15

اربيل 14

السليمانية 12

كركوك 17

صلاح الدين 18

ديالى 19

الانبار 18

بغداد 19

كربلاء 18

بابل 20

الديوانية 20

واسط 20

السماوة 19

النجف 18

ميسان 20

ذي قار 19

البصرة 21

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وبسرعة تتراوح بين 5-10 كم في الساعة.

اما موعد شروق الشمس في بغداد سيكون عند الساعة 07:06 ص، فيما يكون موعد غروب الشمس الساعة 05:06 م.

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