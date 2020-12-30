دراسة: 5 أكواب شاي يوميا تحسن وظائف المخ

2020/12/30 | 23:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أظهرت دراسة جديدة أن تناول الشاي يحسن من وظائف المخ للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة نيوكاسل تظهر أن شاربي الشاي الذين يستمتعون بأكثر من 5 أكواب يوميا، أكثر تركيزا من غيرهم ولديهم قدر متواصل من الانتباه.

ودرس الباحثون عادات شرب الشاي لأولئك الذين تزيد أعمارهم على 85 عامًا والذين يعيشون في منازلهم أو في أماكن إقامة مدعومة.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا أكثر من خمسة أكواب من الشاي يوميا مع الحليب أو بدونه كان أداؤهم أفضل في بعض الاختبارات المعرفية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنهم أظهروا أيضا مهارات نفسية حركية (تربط الدماغ بالحركة)، أفضل.

وفي الاختبارات، أظهر الأشخاص الذين يشربون هذا القدر من الشاي دقة وسرعة رد فعل أفضل، يمكن أن تساعد في أنشطتهم اليومية، مثل الخياطة أو قيادة سيارة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الشاي له فوائد صحية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول، وكذلك في عملية إنقاص الوزن.

المصدر: سبوتنيك

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