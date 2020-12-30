الصحة: ما زلنا في دائرة الخطر ونعمل بخيارين مع السلالة الجديدة

2020/12/30 | 23:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ان العراق ما زال في "دائرة الخطر" في مواجهة جائحة كورونا.

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