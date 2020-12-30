نائب عن سائرون يعلن موقف التحالف من الموازنة ويفاجئ الموظفين

2020/12/30 | 23:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن نائب عن تحالف سائرون، صباح المطلوبي، عن موقف التحالف من الموازنة الاتحادية لعام 2021، فيما فاجئ الموظفين: لا توجد اي ثغرة في الموازنة تنصف الموظفين.

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