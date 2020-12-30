2020/12/30 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – قُتل 37 عنصرا في قوات النظام السوري الأربعاء في هجوم استهدف حافلة كانوا يستقلونها عائدين إلى منازلهم في مأذونية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ناسبا الهجوم الى تنظيم الدولة الإسلامية.وأوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان حافلة تعرضت “لهجوم ارهابي” في محافظة دير الزور (شرق) ما اسفر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 37 عنصرا في قوات الاسد في هجوم لتنظيم داعش بشرق سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 37 عنصرا في قوات الاسد في هجوم لتنظيم داعش بشرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).