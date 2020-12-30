كورونا في العراق : تراجع الوفيات وحالات الشفاء تفوق الإصابات

2020/12/30 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : تراجع الوفيات وحالات الشفاء تفوق الإصابات بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 901 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وتماثل 1547 حالة للشفاء وتسجيل ثماني وفيات جديدة.واشار الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة العامة في الوزارة رصد 901 اصابة مؤكدة بكورونا في عموم البلاد بعد فحص […]

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