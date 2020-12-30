التونسيون يطلقون حوارا لتصحيح مسار الثورة

2020/12/30 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئاسة الجمهورية في تونس، الأربعاء إن الرئيس، قيس سعيد، قبل مبادرة اتحاد الشغل، صاحب التأثير القوي، لإطلاق حوار وطني تشارك فيه أحزاب ومنظمات وشبان من كل مناطق البلاد بهدف "تصحيح الثورة التي انحرفت عن أهدافها بعد عقد من اندلاعها".

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