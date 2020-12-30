تفاصيل تجديد التعاقد العراقي مع الهيئة المصرية للبترول

2020/12/30 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، تجديد العقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) للعام القادم 2021.

وذكر بيان لإعلام مجلس الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الأول 2020)، إن "مجلس الوزراء، قرر إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (٥٥ لسنة ٢٠٢٠) بشأن الموافقة على تجديد العقد المرقم (MBL/M4/20/37) مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) للعام القادم/ ٢٠٢١، بالكمية العقدية نفسها، البالغة (١٢) مليون برميل من نفط خام البصرة الخفيف، على الشروط التعاقدية المعمول بها سابقاً".

وتابع، "واشترط القرار، حث الشركة على التسديد ضمن المدة الزمنية التعاقدية، استثناءً من الضوابط رقم (٩) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (٢ لسنة ٢٠١٤) المتعلقة بتجديد العقد الصادر عن وزارة التخطيط".

وأضاف، "وجاء القرار، بناءً على ما عرضته وزارة النفط خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية والثلاثين، المنعقدة بتأريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩".

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