محدث.. البيتكوين تسجل مستوى قياسياً جديداً قرب 29 ألف دولار

2020/12/31 | 00:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت عملة البيتكوين ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، لتسجل مستوى قياسياً جديداً قرب 29 ألف دولار.

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