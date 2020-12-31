إقبال “يصوّب” نحو الموازنة: إنفاق عالٍ لا يناسب “قضم” رواتب الموظفين

2020/12/31 | 00:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / النور نيوز انتقد النائب محمد إقبال، تصاعد الإنفاق في موازنة 2021، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها العراق.وقال إقبال في تغريدة عبر “تويتر” إن : “الارقام صادمة وتعكس رغبة الحكومة في أن تكون بوضع مستريح من ناحية الصرف”.وأضاف، “المبالغة بالارقام لا تتناسب مع الضغط على رواتب الموظفين ولا مع رفع سعر …

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