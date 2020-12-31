عقب نصيحة الخارجية الأميركية السيسي بعدم زيارة العراق.. تحذير من استهداف أميركي وشيك

2020/12/31 | 00:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز حذر السياسي عزت الشابندر، من استهداف أميركي وشيك على أهداف داخل العراق، وذلك عقب التحذيرات التي نقلتها شبكة CNN الأميركية.وقال الشابندر في تغريدة عبر “تويتر”: إن “صحّت معلومات الـ CNN عن نصيحة الجانب الامريكي للخارجية المصرية بتأجيل زيارة الرئيس السيسي الى العراق قريباً فهذا يعني أنّ عدواناً امريكيا وشيكا على اهداف …

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