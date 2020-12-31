الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة

2020/12/31 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

استدعت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية.

وقال ببان نشر على صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك:"استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم ٣٠ كانون الاول الجاري، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري."

المصدر: سكاي نيوز

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