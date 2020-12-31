حرمان ليفربول وإيفرتون من الحضور الجماهيري على ملعبيهما

2020/12/31 | 00:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}أعلن ناديا ليفربول وإيفرتون اليوم الأربعاء أنهما سيستضيفان مبارياتهما في "البريميرليغ" بدون جماهير عقب تراجع مدينة ليفربول للمستوى الثالث من القيود البريطانية المفروضة بسبب كورونا

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