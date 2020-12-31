2020/12/31 | 00:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل "داو جونز" مستوى قياسياً جديداً، مع مراقبة تطورات اللقاح والتحفيز.

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