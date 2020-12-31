حقوقيون أمميون يردون على عفو ترامب عن عناصر

2020/12/31 | 00:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أدان خبراء أمميون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعفو عن 4 من عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة، أدينوا بارتكاب مجزرة في العراق.

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