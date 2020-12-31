2020/12/31 | 00:54 - المصدر: سفن سكاي

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تمكن فريق نيوكاسل من ايقاف عجلة المتصدر ليفربول بعد ان فرض عليه التعادل السلبي 0-0 على ملعبه سان جيمس بارك لصالح الجولة 16 من الدوري الانكليزي الممتاز.

المباراة كانت ندية وحماسية سيطر من خلالها ليفربول على مجريات المباراة لكن الريدز فشلوا بزيارة شباك المضيف.

بهذه النتيجة واصل ليفربول تربعه على عرش ترتيب البريميرليغ برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف مانشستر الذي يمتلك مباراة مؤجلة ، في حين حل نيوكاسل في المركز 14 برصيد 19 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يتعثر للمباراة الثانية على التوالي ، هذه المرة مع نيوكاسل 7 SKY TV.

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