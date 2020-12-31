أزمة كورونا.. رابطة الدوري الإنكليزي تحسم موقفها من مسألة وقف البطولة

2020/12/31 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رابطة كرة القدم الإنكليزي، الأربعاء، إنها لن توقف مباريات الدوري الممتاز، رغم زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

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