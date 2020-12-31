عام 2020 والحرب السورية .. وتوقعات العام الجديد ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/12/31 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي عام 2020 والحرب السورية ..



وتوقعات العام الجديد ......!!!!! بالاضافة للتوتر والقتال الذي يشهده الشمال السوري في ريف الرقة الشمالي بين الجيش التركي والمجموعات المُسلحة التابعة له وبين قوات قسد في محيط عين عيسى (المعقل الاداري والسياسي لهذه القوات) , تشهد بعض مناطق ارياف إدلب الجنوبية وريف الاذقية الشمالي الشرقي نشاطات عسكرية مُتقطعة للطيران الحربي الروسي وقصف شبه يومي لمدفعية الجيش السوري .....



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