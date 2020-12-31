التشي يتمكن من ايقاف سلسلة انتصارات ريال مدريد

2020/12/31 | 01:25 - المصدر: سفن سكاي

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تمكن فريق التشي من ايقاف عجلة ريال مدريد بعد سلسلة من الانتصارات عندما ان فرض عليه التعادل الايجابي 1-1 على ملعبه مانويل مارتنيز فاليرو لصالح الجولة 16 من الدوري الاسباني الممتاز.

افتتح ريال مدريد النتيجة اولاً عن طريقة متوسط ميدانه الاوكراني لوكا مودريش في الدقيقة (20)، لكن التشي ضل مؤمناً بحضوضه حتى تمكن من تعديل النتيجة من علامة الجزاء عن طريق لاعبه فيدل عند الدقيقة (52)

بهذه النتيجة حل ريال مدريد ثانياً خلف المتصدر اتلتيكو مدريد برصيد 33 نقطة ، في حين حل التشي في المركز 15 برصيد 16 نقطة.

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