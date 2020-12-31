التشي يفرض التعادل على الريال ويحرمه من شراكة صدارة الليغا

2020/12/31 | 01:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

فرض فريق التشي اليوم الخميس (31 كانون الاول 2020)، التعادل الايجابي 1-1على ريال مدريد، ليمنعه من شراكة الصدارة مع الاتلتيكو، في لقاء جرى على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

بدأ ريال مدريد الشوط الاول بشكل منظم وقدم اداء يكاد يكون الافضل له هذا الموسم، ظهر الريال بخطوط ثلاثة منظمة، ترابطت في الضغط والهجوم وتراجعت بشكل سريع لمنع التشي من الهجوم او تهديد مرمى كورتوا،ومع حلول الدقيقة 13 والتي شهدت أول تهديد فعلي للريال، استلم فيه مارسيلو كرة دخل فيها منطقة ٠الجزاء وسددها بالمباشر قوية جدا تدخلت العارضة لاعادتها الى منطقة جزاء التشي،وانتظر الريال حتى الدقيقة ٢٠ وتسديدة اسينسو القوية التي ردتها العارضة لتجد رأسية مودريتش ارسلتها فهزت شباك التشي وهدف السبق المستحق بعد السيطرة المتواصلة والضغط المتواصل والفرص الفعلية من جانب ريال مدريد، وفي الدقيقة ٣٥ أعلن حكم اللقاء عن ركلة جزاء للريال، فتدخل الفار ليلغي قرار الحكم الذي تداول مع تقنية الفيديو ، ووجد ان مدافع التشي لم يمس الكرة باليد بل انها ارتطمت بالفخذ وتغير اتجاهها،واستمر اداء الريال بنسق فني وعرض جميل حتى نهاية الشوط الاول وهدف مودريتش الوحيد.

ومع بداية الشوط الثاني منح كارفاخال التشي ركلة جزاء بعد إعاقة مهاجمه، سجل منها فيديل شافيز في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، ليعود التشي الى المباراة، وكان الاخير قد بدأ هذا الشوط بأفضلية وضغط على مرمى الريال، وبعد التعادل حاول التشي تنظيم خطوطه وغلق كل المنافذ على ضغط الريال الذي بدأ يزداد وصولا الى الدقائق العشر الاخيرة حيث وصل التهديد الريالي ذروته بحثا عن هدف التفوق، الا انه عجز من استغلال الفرص المتاحة، ليستمر التعادل الايجابي حتى نهاية اللقاء.

وبهذا التعادل أصبح رصيد الريال 36 نقطة والمركز الثاني، فيما أصبح رصيد التشي 16 نقطة والمركز 15.

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