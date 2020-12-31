إلتشي يجبر ريال مدريد على التعادل في الليغا

2020/12/31 | 01:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أنهى إلتشي سلسلة انتصارات ريال مدريد التي استمرت لخمسة جولات، بالتعادل الإيجابي (1-1) خلال مواجهة الفريقين، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 16 من الليغا.

وسجل لريال مدريد لوكا مودريتش في الدقيقة 20، بينما سجل فيدل تشافيز لإلتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، ويرفع إلتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

المصدر: كورة

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