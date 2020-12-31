القاهرة تستددعي القائم بالأعمال الإثيوبي

2020/12/31 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإثيوبي إلى القاهرة، الأربعاء، لتقديم توضيحات بشأن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية.

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