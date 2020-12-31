تطعيم 2.5 مليون شخص من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة

2020/12/31 | 02:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تطعيم 2.5 مليون شخص بالجرعة الاولى من لقاحات كورونا في البلاد.

وقالت المراكز، إنه تم تطعيم مليونين و589 ألفا و125 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح الأربعاء، وقامت بتوزيع 12 مليونا و409050 جرعة.

وأضافت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة مودرنا وتحالف فايزر-بيونتك.

وكانت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الاثنين، قد أشارت إلى تطعيم مليونين و127 ألفا و143 بالجرعة الأولى من اللقاحين وتوزيع 11 مليونا و445175 جرعة.

وذكرت المراكز أيضا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قفز بواقع 199282 حالة مقارنة مع الإحصاء السابق إلى 19 مليونا و432 ألفا و125 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 3390 إلى 337419 حالة.

ويشمل إحصاء الإصابات والوفيات الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

المصدر: سبوتنيك

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