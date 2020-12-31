النقل تتعاقد مع «دايو» لإنشاء ميناء الفاو الكبير

2020/12/31 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احمد عبد ربه

وقعت وزارة النقل، أمس الأربعاء، عقداً مع شركة دايو الكورية لإنشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «توقيع العقد تم خلال حفل أقيم في مقر الوزارة حضره ممثل رئيس مجلس الوزراء خالد نجم البتال وزير التخطيط ووزير النقل ناصر حسين الشبلي، وعدد من الوزراء والنواب وكذلك عدد من الشخصيات الكورية».

وقال وزير النقل: «لا يسعني الا أن اقدم شكري لكل من وقف معنا من أجل أن يرى ميناء الفاو النور، هذا المشروع الستراتيجي العملاق سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب ليس في محافظة البصرة وحسب بل والمحافظات المجاورة الاخرى سواء اثناء التنفيذ او اثناء التشغيل»، مؤكداً أن «تنفيذ الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة لا سيما انه تعرض إلى التعطيل لاسباب كثيرة من اجل اتمام انجازه ضمن الوقت المحدد».



بدوره قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي الذي وقع العقد مع الجانب الكوري، وفقا للبيان: إن «العقد يتضمن خمسة مشاريع للبنى التحتية الأساسية، وهي إنشاء قناة ملاحية بطول (14) كم، تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، إضافة إلى نفق تحت الماء، هو الأكبر من نوعه، حيث سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق يربط بين الأرصفة والنفق».

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