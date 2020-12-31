الكاظمي: ضبط الحدود بوابة الأمن والاستقرار

2020/12/31 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

شدد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، على أن ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة.



وحيا الكاظمي، في كلمته بأعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، «كل الضباط والمراتب في جميع المؤسسات العسكرية والأمنية - من جيش وشرطة اتحادية ومخابرات ومكافحة إرهاب وأمن وطني وحشد شعبي وبيشمرگة».

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي قوله: «أنتم رمز العراق وإنجازاتكم في عام 2020 كبيرة ومفخرة لنا، فهو عام القضاء الكامل على تنظيم داعش وغلق كل منافذ نموه وقطع الطريق أمام محاولاته الخبيثة، وسنة 2021 ستكون أفضل على المستوى الأمني»، داعياً الوزراء ومؤسسات الدولة لـ«التعاون مع قيادة العمليات المشتركة كونها البيت الكبير للقوات الأمنية، وتوحيد وتنسيق جهود القطعات والاستفادة من إمكانياتها، لتحقيق النصر على الإرهاب وإعادة هيبة

الدولة».

وأضاف «علينا توحيد جهدنا الاستخباري لنخلق التكامل المطلوب في عملنا الأمني»، ودعا الى «الاهتمام بالبناء النفسي للمقاتلين والمنتسبين، وبالولاء للدولة..



»، مؤكدا «يجب أن نعلّم كل الأجيال الأمنية الجديدة أن العراق غالٍ، دفعنا دما غاليا للحفاظ على أمنه ووحدته وسلامة شعبه رغم

التحديات».

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