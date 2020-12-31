يواجه انتقادات في روسيا وخارجها.. الجزائر ستحصل على لقاح

2020/12/31 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الحكومة الجزائرية اتفاقا للحصول على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك-في" من أجل الشروع في حملة تلقيح بداية السنة، بحسب ما أعلن مساء الأربعاء المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر.

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