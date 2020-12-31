بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من توقعات بتعافي الاقتصاد

2020/12/31 | 03:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صعدت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع تطلع المستثمرين إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في 2021 في أعقاب توزيع لقاحات للوقاية من مرض "كوفيد-19" وآمال بمزيد من الدعم المالي.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 73.89 نقطة، أو 0.24%، إلى 30409.56 نقطة بينما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز500" القياسي 5.00 نقاط، أو 0.13%، ليغلق عند 3732.04 نقطة.

وأغلق المؤشر "ناسداك" المجمع مرتفعا 19.78 نقطة، أو 0.15%، إلى 12877.00 نقطة.

وتراجعت أحجام التداول ومن المتوقع أن تبقى منخفضة في آخر جلسة تداول هذا العام.

و"ستاندرد اند بورز500" مرتفع حوالي 16% عن مستواه في بداية العام إذ ساعدت تريليونات من الدولارات في تحفيز مالي ونقدي وتقدم في تطوير لقاحات المؤشر القياسي على الصعود بأكثر من 66% من أدنى مستوى إغلاق له هذا العام الذي سجله في 23 مارس.

ويتجه المؤشر "ناسداك" المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2009.

المصدر: RT

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