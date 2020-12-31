2020/12/31 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع أكسيسوي الأميركي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفعت السرية عن معلومات استخباراتية تشير إلى أن الصين عرضت دفع أموال للجهات الفاعلة غير الحكومية في أفغانستان لمهاجمة الجنود الأميركيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: رفع السرية عن معلومات حول مكافآت صينية لاستهداف الجنود الأميركيين بأفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: رفع السرية عن معلومات حول مكافآت صينية لاستهداف الجنود الأميركيين بأفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).