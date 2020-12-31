كلاكيت - مسرح الثقافة الجماهيرية - اشرف عتريس

2020/12/31 | 04:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس مسرح الثقافة الجماهيرية (هذا الاسم أعتز به جدا ) وهو الأصلح لتوصيف وتصنيف مانقدمة على خشبات المسرح الاقليمى فى الصعيد والدلتا وعروض تفوق مسرح المحترفين والمسرح القومى فى العاصمة رغم المخصصات المالية التى (بالكاد) تكفى انتاج عروضنا الجماهيرية فى النجوع والكفور والمراكز وعواصم المدن شمالا وجنوبا ونشارك ايضا فى المهرجانات الختامية بغية التنافس والتواصل والمتعة وتقديم البهجة ......





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