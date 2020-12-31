عبد الناصر ورأسمالية الدولة... فرصة الاشتراكية المهدَرة - حسين محمود التلاوي

2020/12/31 | 04:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_محمود_التلاوي من الأمور التي تؤخذ على الشيوعية مسألة الملكية الفردية؛ ومن ثم تأميم المنشآت فردية الملكية؛ فيقال إن الشخص مالك المنشأة كافح، وسعى، واجتهد إلى أن أصبحت لديه هذه المنشأة، ثم يأتي النظام الشيوعي الحاكم فيؤممها لمصلحة الدولة، ويستولي على المنشأة وعلى كفاح هذا الشخص وسعيه واجتهاده.



هذا عين الظلم.



في سياق آخر يقول المفكر الماركسي "سلامة كيلة" في كتابه القيم "التطور المحتجز" إن الرئيس المصري الراحل ......





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