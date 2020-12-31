واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على منتجات فرنسية وألمانية

2020/12/31 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية وألمانية على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم الذي يتم تقديمه لعملاقي صناعة الطائرات الأوروبي "إيرباص" والأميركي "بوينغ".

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