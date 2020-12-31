إيران تحدد قيمة تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية.. وكييف تتحفظ

2020/12/31 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت طهران 150 ألف دولار لعائلات كل من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية عن طريق الخطأ مطلع العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الأربعاء.

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