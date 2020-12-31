2020/12/31 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عينه بايدن منسقا للقاحات كورونا..من هو الطبيب اللبناني بشارة شقير؟

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