هل توجد وصفة جاهزة للأشتراكية ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/12/31 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تندلع الثورات عند اجتماع عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية والظلم والفقر والبطالة وغيرها وهذه العوامل تختلف من بلد لآخر .



ومن الضروري ان تنضج الظروف للقيام بالثورة اذ ان عد-م نضج الظروف الموضوعية والذاتية يسبب فشل الثورة , فكم من ثورة فشلت في التاريخ بسبب عدم نضوج ظروفها وعدم توافر عواملها الموضوعية , كما ان الثورة تحتاج الى ايدلوجيا تحدد المبادئ والأهداف المنشودة للث ......





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