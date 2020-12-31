حماية الضعفاء بدلا من تدمير حياة المجتمع - علي طه النوباني

2020/12/31 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_طه_النوباني مقالة الدكتور جون لي ل صحيفة ديلي ميلنقلها عن الإنجليزية: علي طه النوبانيتاريخ النشر: 22:46 GMT، 14 December 2020 | تم التحديث: 22:48 GMT ، 14 ديسمبر 2020بعد 2000 عام ، لا تزال الكلمات الشهيرة لأبقراط هي أفضل قاعدة عامة لأي طبيب: `` أولاً ، لا تؤذ".من خلال إغراق لندن في المستوى الثالث من الإغلاق، ستلحق الحكومة ضررًا فادحًا بالمدينة والاقتصاد الوطني بأكمله وملايين الأرواح.لا أحد ......





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