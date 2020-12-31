سنة 2021 - دينا سليم حنحن

2020/12/31 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن دينا سليم حنحن - أسترالياونحن صغار كانت حياتنا بسيطة كثيركنا أوفياء للزمن، والوقت، والجيرة على مدار السنين.كنا ننصت إلى حواديت الكبار إللي غمرونا بعاطفتهم وحنانهم.كنا نقعد على البرندة ساعة المساء أمام الرصيف، نتسلى بالرايحين والجايين.قالوا لنا ونحن أطفال:" الجنة بدون ناس ما بتنداس".وقالوا لنا ونحن عم نأكل الكستناء المشوية ليل رأس السنة:" لا تناموا، الليلة ليلة ا ......





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