ميركل تلقي

2020/12/31 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل في آخر كلمة تلقيها إلى الشعب بمناسبة حلول عام جديد إن عام 2020 كان الأصعب على الإطلاق خلال قيادتها ألمانيا على مدى 15 عاما، لكن بدء التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 جعل عام 2021 يبشر بالأمل.

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