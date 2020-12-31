وزير العمل: تشكيل لجنة لإصلاح البطاقة التموينيَّة

2020/12/31 | 07:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة عادل الركابي عن تشكيل لجنة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد، لإصلاح البطاقة التموينية وتأمين وصول مفرداتها الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والاسر التي هي دون خط الفقر.

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