خبرٌ سار.. الصحة: العراق سيحصل على لقاح أكسفورد

2020/12/31 | 07:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عدّت وزارة الصحة إقرار بريطانيا للقاح «استرازينيكا» المعروف باسم «لقاح أكسفورد» خبراً ساراً، وأنَّ العراق سيحصل عليه عبر التحالف الدولي للقاحات.

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