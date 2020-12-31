وزير دفاع العراق يأمر بترقية نحو 100 ألف منتسب للجيش

2020/12/31 | 07:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، امرا بترقية مراتب الجيش من المستحقين بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني القادم....

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