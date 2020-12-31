"حفلات كورونا السرية".. آبل تسحب تطبيقا من متجرها

2020/12/31 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت شركة آبل تطبيق " Vybe Together" للحفلات السرية أثناء جائحة فيروس كورونا، من متجر التطبيقات الخاص بها.

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