‌ إيران توافق على دفع 150 ألف دولار عن كل ضحية من قتلى الطائرة الأوكرانية

2020/12/31 | 08:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليصدقت الحكومة الإيرانية في اجتماعها اليوم الأربعاء، على دفع مبلغ 150 ألف دولار، أو ما يعادله باليورو، عن كل ضحية من قتلى الطائرة الأوكرانية المنكوبة.وأعلنت دائرة الشؤون الحقوقية التابعة للرئاسة الإيرانية، أن الحكومة ستعمل على توفير ودفع المبالغ في أسرع وقت، مؤكدة على أنه لن يكون هناك أي تمييز بين الضحايا من …

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