تشكيل لجنة حكومية لمعالجة ملف البطاقة التموينية

2020/12/31 | 08:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن تشكيل لجنة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد، لإصلاح البطاقة التموينية وتأمين وصول مفرداتها الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والاسر التي هي دون خط الفقر.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، في حديث لجريدة الصباح، اليوم (31 كانون الاول 2020) ان "اللجنة التي تضم وزارة العمل ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والزراعة وهيئة الاستثمار الوطنية ستعمل على معالجة ملف مفردات البطاقة التموينية".

وأضاف، ان اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات وحددت آليات جديدة محدثة بتفاصيل جديدة ستعرض على المجلس الوزاري للاقتصاد لإقرارها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لإصدار القرارات بشأنها".

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