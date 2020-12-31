الأمن النيابيَّة تعتزم إقرار قانون الجرائم المعلوماتيَّة

2020/12/31 | 08:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية إقرار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتيّة خلال الفترة القليلة المقبلة.

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