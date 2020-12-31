بابل تحقق إنتاجاً وفيراً من الأسماك خلال العام الحالي

2020/12/31 | 08:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل: الفرات نيوز}كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في بابل أنَّ المحافظة ما زالت تحتل موقع الصدارة في انتاج الاسماك بين المحافظات، موضحاً ان إنتاج المزارع المجازة وصل الى ما يقارب 10 الاف و532 طنا العام الحالي.

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